Ünlü popçu Tarkan, müzik yolculuğuna başladığı ilk günden beri yol arkadaşı olan sahne amiri Cem Dermanlı’nın vefat ettiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarkan paylaşımında şu sözlere yer verdi:

20’li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan, çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı’yı kaybettik.

Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor.

Çok özleyeceğim kendisini.

Her konserde gözlerim arayacak onu. Ve biliyorum kalbimdeki yeri hiç dolmayacak. Işıklar, nurlar içinde uyu Cem abi… Çok sevdik biz seni ve bil ki hiç unutulmayacaksın.

Kalbimizde daima yaşayacaksın