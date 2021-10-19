Tarkan’ın Yeni Albümü Ne Zaman Çıkacak?

Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile uzun süredir Almanya’da sakin bir yaşam süren Türk pop müziğinin megastar lakaplı yıldızı Tarkan, yaklaşık iki yıldır Türkiye’ye gelmiyordu.

Koronanın başlamasından sonra bütün projelerini ve konserlerini ertelemek zorunda kalan Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda bir süre daha sahneye çıkmayacağını duyuran Tarkan, yeni bir açıklama yaparak sahnelerden ve hayranlarından uzak kaldığını ve bu yüzden her şeyin eksik ve yarım olduğunu söyleyerek, “Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim.” dedi ve korona kontrol altına alındıktan sonra yeni sürprizlerinin olacağını şu sözlerle müjdeledi:

“Yarından itibaren hummalı çalışmalar başlıyor. Yeni projeler, sürprizler çok yakın. Heyecanlıyım. O yüzden kaçtı bende uyku muyku. Ha bu saçlara da yarın veda edeceğim artık. Bir daha da uzatacağımı sanmam. O yüzden son bir bakış atayım dedim.”

Yazı Funda Güneş