Tarkan’ın yeni şarkısı “Geççek” saat 21.00 itibariyle yayınladı. Şarkı yayınlanır yayınlanmaz Türkiye’nin gündemine oturdu. Şarkının video klibi sosyal medyada on milyonlarca kişi tarafından izlenirken, beğeni yağmuruna tutuldu.

Tarkan’ın Geççek şarkısı kendi youtube kanalında yayınlandı. Şarkı 12 saatte 2,6 milyon izlendi.

Tarkan’ın son şarkısı ‘Geççek’ saat 21.00’de yayınlanmasının ardından kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturdu. Şarkı çok sayıda paylaşım alırken, YouTube, Instagram, Facebook ve Twitter’da izlenme ve paylaşım rekorları kırdı.

Şarkı YouTube’da kısa sürede trendlere girerken, saat 9:10 itibariyle 2 milyon 600 bin görüntülenmeye yaklaştı. Şarkı aynı dakikalarda 262 bin beğeni aldı.