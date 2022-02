Uzun bir aradan sonra hayranlarının karşısına yine hareketli bir parçayla çıkan Megastar Tarkan’ın ‘Geççek’ adını verdiği şarkısı yayınlandı.

Şarkı kısa sürede Twitter’da TT listesinin tepesine yerleşti. Dijital müzik platformlarında dinleyiciye sunulan şarkı hakkında yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı “Yeni marşımız”, “seçim şarkısı” gibi ifadeler kullandı.

Söz ve müziği Tarkan’a, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na ait olan şarkının klip yönetmenliğini ise İrfan Yıldırım yaptı.

Yeni şarkı sosyal medyanın gündemine otururken; şarkının sözleri dikkat çekti. İşte Geççek şarkısının sözleri:

“GEÇÇEK” ŞARKI SÖZLERİ

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim

Söz – Müzik: Tarkan

Düzenleme: Ozan Çolakoğlu

Yönetmen : İrfan Yıldırım

Yapım: Hitt Müzik