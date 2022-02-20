Tarkan, sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Geççek’ şarkısını 17 Şubat Perşembe akşamı 21.00’de YouTube üzerinden paylaştı. Şarkı, kısa sürede milyonlarca kez izlenip en çok konuşulanlar arasına girdi.

Sosyal medyada şarkıyla ilgili yüzbinlerce yorum yazıldı. Almanya, Fransa, Azerbaycan gibi ülkelerde de bu şarkı dinlendi.Şarkının klibi ise İstanbul’da 20’den fazla mekanda çekildi. 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekip görev aldı.

Kworb verilerine göre de, klip 24 saat içinde YouTube’da 7 milyondan fazla görüntülenmeyle dünyada en çok izlenenler listesinde 2. sırada yer aldı.

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