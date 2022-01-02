Yılbaşı gecesinde Mısır’ı coşturan megastar Tarkan, şıklığı ve enerjisiyle konuklarına muhteşem bir gece yaşattı.

Mısır’da ilk kez sahneye çıkan Tarkan, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalıp tam 22 şarkı seslendirdi. Megastar, sevilen şarkılarıyla dünyanın dört bir yanından gelen hayranlarına unutulmayacak bir yılbaşı konseri yaşattı.

Ünlü sanatçı bu muazzam gecede sahneye üç farklı kostümle çıktı. Tarkan, 5 bin metrekarelik açık hava konseri alanında kurulan 750 metrekarelik dev sahnede şarkılarıyla 2 bin 500 kişiye müzik ziyafeti çekti.

Megastar Tarkan’ın korona nedeniyle ara verdiği konserler yaklaşık iki yılın ardından verdiği ilk konser olma özelliğini de taşıyor.