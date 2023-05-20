Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Tarkan paylaşımında, Cumhuriyetin 100’üncü yılı ve Atatürk için yazdığı marşın sözlerinden bir bölüm paylaştı.

Tarkan’ın, Atatürk fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşım şöyle:

“Sen rahat uyu

Yüreğimizdesin her an

Sen rahat uyu

Biz hep izindeyiz Atam

Sana olan bu aşk

Ebediyete kadar

Bizdeki bu yangın

Hiç sönmez hep yanar

Cumhuriyet’in 100. yılı ve de Atatürk için yazdığım marşın sözlerinden küçük bir bölüm paylaşmak, bugün yerinde olur dedim.”