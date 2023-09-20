Tarkan, sosyal medya paylaşımında Disney Plus’ın Atatürk dizi ile ilgili kararına sessiz kalmasıyla ilgili özeleştiride bulundu.

Tarkan, mesajında “Disney yetkililerinin, Disney+’ta yayınlamama kararı aldığı Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam, bu kararı yanlış ve hatalı bulduğumu belirtmem gerekirdi. Bu kararın arkasındaki nedenler her ne idiyse kabul edilemezdi” ifadelerini kullandı. Tarkan’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Bugün utanarak tanık olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü, rahatsız etti ve endişelendirdi.

Uzun süredir Atatürk’e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar.

İlke ve… — Tarkan (@tarkan) September 20, 2023