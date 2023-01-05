Yeni yıla girerken Kıbrıs’ta lüks bir otelde sahne alan Tarkan‘ın, “Yeni yıla ailemle gireceğim” diyerek 2023’e dakikalar kala sahneden indiği iddialar arasında. Ünlü sanatçı ile yeni yıla girmek isteyen sevenleri, bu iddiadan sonra ikiye bölündü. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenlerin bir kısmı Tarkan’ın yeni yıla yarım saat kala sahneden indiğini ve herkesin şok olduğunu söylerken bir kısmı ise konserin en başından beri bu şekilde planlandığını, kimsenin de şaşırmadığını ifade etti.

Megastar’ın sahneden erken inmesinin sebebi ortaya çıktı. İddiaya göre ünlü sanatçı, 22:15 ile 23.45 saat aralığında sahnede olmak için anlaştı. Tarkan’ın 15 dakika ve 2023’e girerken sahnede geri sayım yapması için otelden 3 milyon TL daha ekstra ücret istediği öne sürüldü.

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