Tarkan yeni yıla Mısır’da giriyor

Megastar Tarkan’ın yılbaşında nerede sahne alacağı belli oldu. İddialara göre Tarkan, bu sene yeni yıl konserini Mısır’da verecek. 2022’ye Mısır’da lüks bir otelde vereceği konserle girecek olan ünlü şarkıcının konserden alacağı fiyat ise dudak uçuklattı. İddialara göre Tarkan, Mısır’da vereceği yılbaşı konserinden 5 milyon TL alacak. Yılbaşında ailesinden ayrı kalmak istemeyen Megastar’ın Mısır’da bir otelde ailesi için rezervasyon yaptırdığı da iddialar arasında.