Tarkan, uzun bir aradan sonra yayınlayacağı yeni şarkısının hazırlıklarına devam ederken, bir yandan yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da yeni şarkısı için heyecanı arttırmaya devam ediyor. Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek’in 17 Şubat’ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında şarkının intro’sundan kısa bir bölüm paylaşan Tarkan, bugün klibinden paylaştığı yeni görüntülerle heyecanın dozunu arttırdı.

Şarkının video klibi ilk kez 17 Şubat’ta Tarkan Youtube kanalında yayınlanacak.

Pek çok hitinde olduğu gibi sözü ve müziği Tarkan’a ait olan “Geççek”in düzenlemesi de yine Ozan Çolakoğlu imzasını taşıyor. Yapımcılığını Hitt Müzik Prodüksiyon’un üstlendiği “Geççek”in mastering’i ise ABD’de bulunan Sterling Sound’da yapıldı.