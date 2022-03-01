Megastar Tarkan, Türkiye’nin yetiştirdiği en saygın yazarlarından Yaşar Kemal’i ölüm yıl dönümünde unutmadı. Megastar sosyal medya hesabından Yaşar Kemal ile çektirdiği bir pozunu paylaştı.

Ünlü isim gönderisine, “Her savaşta yalnız savaşanlar ölmez, onlardan daha çok savaşmayanlar ölür. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, çocuklar da ölürler. İnsanlık insanlığını kaybeder. Hangi savaş olursa olsun insanın insanlığında hayır bırakmaz. İnsanoğlunda acıma hissi, merhamet bırakmaz, sevgi bırakmaz. İnsanda ne kadar güzellik varsa alır götürür. Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir barıştır” notunu düştü.