AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet hastanelerinden ayrılan hekimlere yönelik “Varsın, gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine Tarkan ve Fazıl Say’dan tepki geldi.

Doktorların ülkeden gitmemelerini yazan Tarkan Twitter’dan şunları yazdı, “Hayatlarımızı emanet ettiğimiz hekimlerimize hak ettikleri saygıyla yaklaşılmalı, emeklerinin karşılığı olan haklar verilmelidir. Onları ülkemizden kaçırmak büyük kayıp ve yanlış olur. Hekimler bu ülkenin başının tacıdır. Değerleri bilinmelidir. Tüm kalbimle hekimlerin yanındayım.”

“Toplum için büyük bir trajedi”

Hekimlere destek veren Fazıl Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, “Biz doktorlarımıza muhtacız dostlar. Onlara şükran borçluyuz. Bir ülkenin doktorlarını, sağlık çalışanlarını, çözümsüzlüğe ve çaresizliğe sürüklemek, toplum için büyük bir trajedi. Büyük endişe. Gitmemelerini, iyi çalışabilmelerini sağlayan, iyi bir sistem hemen bugün gerekiyor.”