Mega Star Tarkan’ın geçen hafta yayınladığı “Geççek” isimli şarkı bir hafta bile olmadan Youtube’da 23 milyon dinlenerek zirveye ismini yazdırdı. Şarkı sonrası kimi taraflardan tepki alan Tarkan, Instagram’da yaptığı paylaşımda, “Geçen hafta bugün sizlerle buluşan yeni şarkım ‘Geççek’ ve klibini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam. Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum sizler de iyi ki varsınız.” sözleriyle gelen tepkileri görmezden geldi.