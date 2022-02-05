Hafif semptomlarla koronavirüsü atlatan Tarkan sosyal medyayı salladı. Tarkan hayranlarının uzun süredir beklediği haberi Twitter’dan duyurdu. Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı için kolları sıvamıştı.

Tarkan sonunda bir paylaşım yaparak “Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor” dedi. Tarkan’ın paylaşımına anında binlerce beğeni geldi.

Tarkan, sır gibi sakladığı şarkısının klibi için kesenin ağzını açmıştı. Megastar Tarkan, şarkı kaydı ve klip için toplamda 400 bin liralık bir tutarı gözden çıkarmıştı.

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