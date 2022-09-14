Megastar Tarkan, 9 Eylül 2022’de İzmir’in kurtuluşunun 100. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler kapsamında sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı 2 milyondan fazla insanın katıldığı konserle dünya tarihine ismini altın harflerle yazdırdı. Tarkan, konserden elde ettiği geliri de bağışladı.

Tarkan, konserden elde ettiği paranın tamamını Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka’ya bağışladı.

Darüşşafaka: Tarkan bağışta bulundu

Gazeteci İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tarkan‘ın konser geliriyle Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka’ya bağışta bulunacağını açıkladı. Darüşşafaka Eğitim Kurumları da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda ” Türkiye’nin Megastarı Tarkan; 9 Eylül’de İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle verdiği konserin ardından, 159 yıldır nitelikli eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka’ya bağışta bulundu” ifadelerine yer verdi.

“Tarkan’ın cebine 1 kuruş girmeyecek”

Geçtiğimiz gün İsmail Küçükkaya’nın Halk TV’deki programına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan’ın konserden ücret alıp almadığıyla ilgili “Tarkan’ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki. Alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserlerinde ilk beşe girdi

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kapsamında megastar Tarkan, 9 Eylül akşamı Gündoğdu Meydanı’ndaki konseri için sahne aldı. Tarkan’ı görmek isteyen vatandaşlar ise alanı saatler öncesinden tıka basa doldurdu. Ses ve ışık gösterilerinin ardından sahneye çıkan Tarkan, alanı dolduran vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Tarkan’ın Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşen konserine yaklaşık 2 milyon kişi katıldı. Bu katılımla Megastar’ın İzmir konseri, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserlerinde ilk beşe yerleşmiş oldu.

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