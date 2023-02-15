Tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem faciasında sonra depremzedelere maddi yardımlar yapan Megastar Tarkan, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamayla gündeme düştü. Tarkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaşanılan deprem felaketinin ben de herkes gibi büyük üzüntü ve gözyaşlarımla izledim, izliyorum. Biliyorum çok kez altı çizildi ama ben de söylemeden edemeyeceğim. Deprem ülkesi olan memleketimizde yetkili merciler, bilim insanlarının uyarılarına kulak verseydi ve gerekli önlemler önceden alınsaydı depremin verdiği tahribat bu boyutta yaşanmayacaktı. İhmalkârlığın bedelini bu millet canıyla ödedi. Milletçe içimiz yanarken, herkes tek yürek olmuşken, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar günlerdir canla başla umutların sönmemesi için mücadele ederken, yetkililerden kimse samimi bir üzüntüyle elini kalbine, vicdanına koyup kabul etmiyor bu sonucun hatalarını, ihmalkarlığını. Aksine binlerce insanın ölümünden sorumlu olanlar değil yardıma koşanlar ateşe veriliyor. İnanılır gibi değil… Çok yazık… Milletimiz bunu haketmiyor.” dedi.

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