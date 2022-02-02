Sosyal medya hesabından Covid-19 olduğunu açıklayan Tarkan, 10 gün önce pozitif olduğunu açıkladı. Megastar’a ünlü isimlerden geçmiş olsun yorumları aktı.

“10 gün kadar önce Pcr testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim👍

Aşıyla ilgili olumlu, olumsuz çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor ve ben de neye inanacağımı şaşırıyorum bazen ama bu virüse yakalandığımda “iyi ki aşılıyım” diye düşündüm hep. Çünkü biliyor ve görüyorum ki aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Covid’i.

Aman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım.

Sizi seviyorum😘❤️”