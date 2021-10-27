Tarkan Albüm İçin Kolları Sıvadı

Corona virüs salgınının başlamasından sonra eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya‘daki evinde kalmayı tercih eden Tarkan, iki yıl sonra Türkiye‘ye döndü.



Covid-19 sebebiyle bütün işlerini iptal eden Tarkan, Trendyol anlaşması için geldiği İstanbul’da stüdyoya da girerek yeni şarkı çıkaracağını da duyurmuş oldu. Keman kayıtları için bugün stüdyoda olan Tarkan bu anları takipçileri ile paylaştı.

Megastar Tarkan Instagram üzerinden paylaştığı postlarda “Bugün de böyle geçti. Yeni şarkının keman kaydı” yazarak takipçilerini daha da heyecanlandırdı.