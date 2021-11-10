Tarık Emir Tekin giyim tarzıyla görenleri şaşırttı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Sadakatsiz’ dizisinin başarılı oyuncusu Tarık Emir Tekin, annesi Şevval Sam ile alışveriş yaparken görüntülendi. Muhabirlerin diziyle ilgili sorularını cevaplayan Tekin, “Muhteşem bir kadromuz var, çok eğleniyoruz. Berkay Ateş’in de aramıza katılması harika oldu, kendisini hayranlıkla izliyorum. Bütün benliğimle Sadakatsiz’e konsantreyim” dedi.

Yakışıklı oyuncu, sevgilisi Sofia’nın yurtdışında olduğunu söyleyerek, “İlk fırsatta yanına gideceğim. Uzun zaman oldu. Onu özledim” ifadelerini kullandı.

Tekin’in oyunculuğunu beğendiğini söyleyen Şevval Sam, “Şimdi çıkmamız gerekiyor daha sonra uzun uzun konuşuruz.” diyerek AVM’den ayrıldı.