Çok uzun zaman önce, şimdi “it bag” olarak adlandırdığımız çanta modelleri yoktu. Bunun yerine, kadınların genellikle uzun yıllar dayanabilecek klasik bir veya iki el çantası vardı. ‘Ünlü modası’ fikri o zamanlar da pek önemli değildi ancak şimdi moda endüstrisinde büyük bir itici güç. Louis Vuitton, Chanel, Dior ve daha fazlası gibi zamansız moda evleri, bizi zamana karşı direnen sayısız çanta stiliyle tanıştırmakta asla başarısız olmayacak olsa da, bir çağı tamamlamasıyla öne çıkan birkaç tane çanta modeli var.

İşte tarihteki en ikonik 10 çanta modeli ve hikayeleri:

1- Hermès ‘Kelly’

Bu ikonik el çantası, ilk kez 1892 yılında piyasaya çıktığında stil olarak bir atın eyerine sığacak kadar büyük, ancak bir arabanın arkasına sığacak kadar küçük olacak şekilde tasarlandı. 1950’lerde, Prenses Grace Kelly’nin hamileliğini basından saklama umuduyla çantayı sürekli taşımasıyla, moda evi 1956’da çantayı Kelly isimiyle yeniden adlandırdı.

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2- Louis Vuitton ‘Speedy’

Audrey Hepburn, Louis Vuitton markasından ‘Speedy’ modelinin devasa bir boyutu olan seyahat çantası ‘Keepall’ modelinin bir günlük çanta olarak daha kolay taşınabilen bir şeye küçültmesini istedi ve böylelikle ‘Speedy’ modeli doğdu.

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3- Chanel ‘2.55’

Kusursuz yenilikçi ‘Coco’ Chanel’e bugün hala kullandığımız pek çok harika moda icadı borçluyuz. Matmazel Gabrielle’nın çantalara en büyük katkısı ise 1955’te Chanel ‘2.55’ adlı çantayı yaratmasıyla geldi. Bu nedenle ismi yaratıldığı yıl olarak adlandırıldı.

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4- Dior ‘ Lady Dior’

Dünyanın en ünlü kraliyet ailelerinden biri için ısmarlama bir hediye olmasına rağmen, Prenses Diana’nın tasarıma olan tutkusu kısa sürede kendi versiyonunu isteyen halkın dikkatini çekti. Dior, Prenses Diana’nın onuruna çantaya ‘Lady Dior’ adını verdi ve anında bir “It” çantası doğdu.

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5- Chloé ‘Paddington’

Chloé’nin cesur marka kampanyası, 2000’li yılların başında ‘Paddington’ı en büyük ünlülerin ellerine teslim etti ve bu süreçte çanta için küresel bir çılgınlık yarattı.

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6- Balenciaga ‘Motorcycle’

Balenciaga’nın ‘Motorcycle’ çantası, bir çantanın görünümününden ve logosundan ziyade estetiğini gösterdiği ilk örneklerden biriydi. Balenciaga’nın sallanan püsküllü ve iyi yerleştirilmiş çivi detaylarına sahip blok şeklindeki çantası, markanın adı ön planda olmadan bir “It” çantası yaratması anında markayı tanınır hale getirdi.

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7- YSL ‘Muse’

YSL , 2005 yılında ‘Muse’u ünlülerle tanıştırdı ve çanta kısa sürede markanın tarihindeki en popüler çanta stili haline geldi. Sofistike donanıma sahip büyük boy bir taşıma çantası olarak ‘Muse’, birçok kadının günlük gardırobunun merkezi haline geldi.

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8- Céline ‘Luggage’

Céline’nin ‘Bagaj’ çantası ikonik bir çanta modeli haline gelmeden önce, satışlar söz konusu olduğunda yavaş bir ilk sezon geçirdi. Daha sonra ise stil ikoni olan Olsen ikizleri onu ele geçirdi ve çarpıcı biçimde çantayı New York City sokaklarında taşıdı – ve gerisi dedikleri gibi tarih oldu.

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9- Fendi ‘Baguette’

Bazı editörler, Fendi ‘Baguette’i , Sex and the City dizisinde Carrie Bradshaw tarafından popüler hale getirilen ilk resmi “It” çantası olarak görüyor. İlk Fendi ‘Baguette’ çantaların şekli ve stili günümüze tam olarak uymasa da, marka her türlü süslemeyi, deseni ve kumaşı içerecek şekilde çantanın görünümünü defalarca yeniden keşfetti. 1 of 2 - + 10- Givenchy ‘Antigona’ Givenchy’nin ‘Antigona adlı çanta modeli, 2010 yılında Riccardo Tisci tarafından eril/dişil tasarım dengesi tercihini yakalamak için yaratıldı. Hala ünlülerin favorisi olan çanta, adını “bükülmez” anlamına gelen Yunan mitolojisindeki Antigone’den alıyor. 1 of 2 - + İlayda Yaslan İlginizi çekebilir: Hala sevdiğimiz 10 unutulmaz 90’lar moda trendi