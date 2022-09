Bazı editörler, Fendi ‘Baguette’i , Sex and the City dizisinde Carrie Bradshaw tarafından popüler hale getirilen ilk resmi “It” çantası olarak görüyor. İlk Fendi ‘Baguette’ çantaların şekli ve stili günümüze tam olarak uymasa da, marka her türlü süslemeyi, deseni ve kumaşı içerecek şekilde çantanın görünümünü defalarca yeniden keşfetti.

10- Givenchy ‘Antigona’

Givenchy’nin ‘Antigona adlı çanta modeli, 2010 yılında Riccardo Tisci tarafından eril/dişil tasarım dengesi tercihini yakalamak için yaratıldı. Hala ünlülerin favorisi olan çanta, adını “bükülmez” anlamına gelen Yunan mitolojisindeki Antigone’den alıyor.

İlayda Yaslan

