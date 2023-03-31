Ramazan Kılıç’ın yazıp yönettiği ve geçen ay dünya prömiyerini yaptığı 45. Clermont-Ferrand Kısa Film Festivali’nde Jüri Özel Mansiyon Ödülü’nü kazanan son filmi “Tarihte Yaşanmamış Olaylar”, Kuzey Amerika’nın önde gelen kısa film festivallerinden Aspen Shortsfest’te yarışıyor.

1979 yılından beri ABD’nin Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Shortsfest, bu yıl 10-16 Nisan 2023 tarihleri arasında 32. kez yapılacak. Oscar ve BAFTA sertifikalı olmasıyla da önem taşıyan festivalin uluslararası yarışmalı bölümünde gösterilecek “Tarihte Yaşanmamış Olaylar”, Türkiye’den yarışmaya seçilen tek film oldu.

Portekiz ve Fransa’da festivallere devam

ilm Nisan’da ayrıca, IndieLisboa Film Festivali’nde Portekiz prömiyerini yapacak. Portekiz’in Lisboa şehrinde düzenlenen ve bu yıl 27 Nisan – 7 Mayıs tarihleri arasında 20.si gerçekleşecek festivalin IndieJúnior bölümünde yarışacak film, Haziran’da da Fransa’da Jeunesse tout Court Kısa Film Festivali’nde jüri önüne çıkacak.