Ajda Pekkan’a ait olan ve 1967’de yılında piyasa çıkan Sevdiğim Adam/ Boşvermişim Dünyaya plağı, Agora Örenyeri içerisinde bulunan ve 19. Yüzyılda inşa edilen bir Osmanlı Yapısı’nda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında bulundu.

Smyrna Antik Kenti Kazısı ekibine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu açıklamalara yer verildi:

“Agora Örenyeri içinde bulunan 19. Yüzyılda inşa edilen ama 1950lerde ciddi bir dönüşüme uğrayarak barınma mekanı haline gelen Osmanlı Yapısı olarak adlandırdığımız yapının 4 Nolu Mekanı’nın taban üstü dolgusunu oluşturan yakın dönem tabakalarında yapılan kazılar 1970li ile 1980li yıllarda kullanılarak atılan sişe, teneke kutu, strafor, naylon ve benzer malzemelerden oluşan çöp tabakasına ulaşıldı. Pek çok ürünün atığından oluşan çöpler arasında bozuk paraların yanısıra kırık bir 45lik plak da yer alıyordu. Plak 1967 yılında Regal Plak Firması’nın yapımcılığını üstlendiği ve Ajda Pekkan’ın seslendirdiği plakta A- Sevdiğim Adam (Charles Aznavour – celui que j’aime) ve B- Boşvermişim Dünyaya (Fecri Ebcioğlu) şarkıları kayıtlıydı.”

“’90lı yıllarda amacı dışında bir süre kullanılan yapı 2000lere doğru terkedilmiş, 2010 sonrasında Agora Örenyeri içinde kalmıştır. Halen kazı çalışmaları süren mekanda İKÇÜ Türk-İslam Arkeolojisi ve DEÜ Efes M.Y.O. Kültürel Miras ve Turizm Bölümü stajyer öğrencileri arkeolog arkadaşlarımızla birlikte çalışmaktadırlar.”