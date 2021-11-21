Tarihi Alkazar Sineması kapılarını yeniden açtı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yer alan tarihi Alkazar Sineması, restorasyon çalışmalarının bitmesiyle kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı. 5 yılın ardından sanatseverle buluşan mekanın kapısında uzun kuyruklar oluştu. Hope Alkazar ismiyle açılışını yapan tarihi sinemaya, Refik Anadol’un dijital sergisini gezmeye gelen vatandaşların ilgisi büyük oldu.

Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip olan mekanın, dijital bir sanat eseriyle açıldığının altını çizen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Kendisiyle iftihar ettiğimiz Alkazar Sineması, Refik Anadol ile güzel bir başlangıç yaptı. Teknolojiyi bambaşka bir anlayışla, eskinin içine yeni bir bakış açısıyla koymaya çalıştı. Bugün içinde bulunduğumuz sergi, 1940’lardan kapanıncaya kadar gösterilmiş 150 filmden kareler bulunduruyor. O karelerin altında, burada yaşanmış duygularımızı, kültürümüzü, sinemamıza ait güzellikleri yeni bir sanatla, dijital sanatla, herkesin hoşlanacağı bir hale getirdi” sözlerini kullandı.