İngiliz kraliyet ailesi olduğunuzda, Noel kartı posta listeniz sadece aile dostlarınız ve komşularınızdan ibaret olmuyor , bütün bir ülke sizden en güzel Noel kartını bekliyor oluyor. Neyse ki İngiliz Kraliyet Ailesinin, asırlık bir Noel kartı gönderme geleneği için bol bol pratikleri var.

Geçmişten günümüze İngiliz Kraliyet Ailesi Noel Kartları;

Prenses Mary’nin 1914’teki Noel kartı, askerler için bir Noel hediyesi kutusunun parçası.

Prenses Elizabeth’ten (daha sonra Kraliçe Elizabeth) İngiliz Ordusu’nun Koruma Muhafızları alayına 1942 Noel kartı.

1987 yılında Prens Charles, Prenses Diana, Prens William ve Prens Harry.

1988’de Galler ailesinden bir Noel kartı.

Galler ailesi Noel kartları koleksiyonu ve Prenses Diana’nın el yazısıyla yazılmış notları.

Prens Charles’ın 2005 yılında Camilla Parker Bowles ile olan düğününden bir fotoğrafın yer aldığı Noel kartı.

Prens Charles, 2008’de iki oğluyla birlikte.

Charles ve Camilla’nın 2013’ten Noel kartı.

2015 yılında Cambridge ailesi Noel kartı.

2016 mutlu bir Charles ve Camilla.

2017, Cambridges’den renk koordineli bir Noel kartı gördü.

Birlikte ilk Noel kartlarında, Sussex Dükü ve Düşesi, düğünlerinden daha önce hiç görülmemiş bir kareyi paylaştılar.

Bebek Prens Louis, Cambridges’in Anmer Hall’da çekilen 2018 Noel kartı fotoğrafında yer aldı.

Prens Charles ve Cornwall Düşesi’nin 2019 Noel kartında çift, eski model bir araba kullanıyor. instagram’da “Fotoğraf, Ramon Espinosa tarafından bu yılın başlarında Küba’ya Kraliyet ziyareti sırasında Havana’da çekildi” notunu düştüler.

2020’de Cambridge ailesi, Norfolk’taki Anmer Hall’daki evlerinde gündelik kıyafetler giyiyor.