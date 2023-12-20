Tarçınlı kurabiye uzun süre dayanabildiği için fazla miktarda hazırlamanın bir sakıncası yok. Kurabiyeleri, metal kurabiye kutularında veya cam kavanozlarda bir ay civarında bozulmadan saklayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek nokta, kurabiyeler iyice soğuduktan sonra kaba koymak. Kurabiyelerin pişip pişmediğini kontrol etmek için arkasını çevirebilir veya kenarlarının sertleşip sertleşmediğini kontrol edebilirsiniz. Ağızda dağılan nefis bir kıvam için ortası henüz yumuşakken, fırından çıkartıp iyice soğumasını bekleyebilirsiniz. Bu ölçülerden iki buçuk tepsi kurabiye çıkıyor.

Malzemeler 2 adet yumurta 100 gram oda sıcaklığında tereyağı 150 gram toz şeker 250gram un (gerekirse 1/2 su bardağı daha ekleyin) 1 silme tatlı kaşığı kabartma tozu 1 paket vanilya 1 tatlı kaşığı tarçın

Tarçınlı Yılbaşı Kurabiyesi tarifi

Yumurta, toz şeker ve tereyağını bir kaba alıp, mikserle çırparak şeker eriyene ve karışım bütünleşene kadar devam edin. Unu ve diğer malzemeleri karışımın ekleyerek hamuru yoğurun. Unutmayın hamurun ele yapışmaması gerekiyor. Eğer hamur elinize yapışıyorsa kenarda beklettiğiniz 1/2 su bardağı unu kaşıkla ekleyin. Hamur elinize yapışmadığı anda un eklemeyi bırakabilirsiniz.

Hamuru streç filmle hava almayacak şekilde sararak 30-40 dk kadar buzdolabında iyicene dinlendirin. Hamurun dinlenme süresinin son 10 dakika kala fırını 150 derecede ısıtın. Buzdolabından çıkardığınız kurabiye hamurunu iki eşit parçaya bölün ve tezgahı hafifçe unlayı, üzerinde parçalardan birini koyun. Hamurun üzerini de hafifçe unlayın. Hamuru merdaneyle en fazla yarım cm kalınlıkta olacak şekilde hamuru açın. Kurabiye kalıbı veya kalıpları ile şekiller verin. Kestiğiniz kurabiye parçalarını yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin.

Kurabiyeleri önceden ısıtılmış fırında 12 dakika pişirin. Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra yağlı kağıtla soğuk bir ızgaranın üzerine koyun. Mümkünse balkon gibi serin bir yerde kurabiyeler sertleşene kadar yarım saat civarında soğuttuktan sonra üzerine ister renkli şekerlemeler, ister pudra şekeriyle servis edip, sevdiklerinizle paylaşın.