Başrolünde Uma Thurman’ın yer aldığı, Tarantino’nun en sevilen filmlerinden biri olan Kill Bill serisinin ikincisinin üzerinden neredeyse 20 yıl geçti. Hala popülerliğini koruyan serinin üçüncü filminde; Uma Thurman’ın Beatrix karakterinin kızına odaklanacağı ve bu karakteri Thurman’ın kızı Maya Hawke’ın oynayacağına dair söylentiler gündeme geldi.

2019 yılında Uma Thurman’ın canlandırdığı, dünyanın en ölümcül kadını olan Gelin’in (The Bride) hikayesinin henüz bitmediğini söyleyen Quentin Tarantino, “Mantıksız bir macerayla gelmek istemem, çünkü Gelin bunu hak etmiyor. O, çok uzun ve zorlu bir savaş verdi” ifadesini kullanmıştı.

Usta yönetmen, bu açıklamasından yıllar sonra karar değiştirdiğini belirtti. Son röportajında “Kill Bill: Volume 3” için kapıları kapatan Tarantino, “Bunun olacağını düşünmüyorum. Son filmim bir film eleştirmeni, bir erkek eleştirmen hakkında ve 70’lerde geçiyor” dedi.