‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisiyle ekranlara geri dönen Burcu Binici ile eşi Tankurt Manas arasında yaşanan olaylar, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birbirlerini takip etmeyi bırakıp, beraber çekilen fotoğraflarını yayından kaldıran çiftin hayranları, “Ayrıldılar mı?” sorusuna yanıt bulmaya başlamıştı. 36 yaşındaki güzel oyuncudan konuyla ilgili açıklama

Sabah saatlerinde 2.Sayfa’ya konuşan Burcu Binici, “Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Eşya bulmak, almak da strese soktu bizi. Bir de üstüne ev sahibi kandırdı. Fevri davrandık, tartıştık ama toparlarız” dedi.