Tanju Çolak’tan Hülya Avşar yorumu

Tanju Çolak, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kendisi hakkında “Numarasını silmedim.” açıklaması yapan yıllar önceki aşkı Hülya Avşar hakkında konuştu.

Tanju Çolak Uçankuş’tan Esra Balamir’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Biz 1991 yılında ayrıldık, o zaman telefon yoktu. Çağrı cihazı vardı. Tabi bir yaşanmışlık var, saygı duymak lazım. Ben saygı duyuyorum. Aradan 30-32 sene falan geçmiş. O yüzden telefon vardı, yoktu bir anlam kazanmıyor. O da Türkiye’nin en başarılı sanatçılarından biri. Hoşuma gitmedi desem yalan söylemiş olurum. Kendisine saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Yine söylüyorum yaşanmışlıklar var ve herkesin saygı duyması lazım.”