Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil, Netflix için çekilecek olan yeni dizide başrolleri paylaşacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, O3 Medya’nın Netflix’e çekeceği “Yaratılan” isimli yeni dizinin başrollerinde, son olarak ‘Mucize Doktor‘ dizisinde yer alan Taner Ölmez ve ‘Çukur‘ dizisinde yer alan Erkan Kolçak Köstendil yer alacak.
Netflix için çekilecek olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağan Irmak yer alacak. Birinci sezonu 8 bölümden oluşacak olan dizinin, 25 Ocak’ta sete çıkacağı ve çekimlerinin İstanbul ve Bursa’da gerçekleşeceği biliniyor.