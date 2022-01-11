Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil, Netflix için çekilecek olan yeni dizide başrolleri paylaşacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, O3 Medya’nın Netflix’e çekeceği “Yaratılan” isimli yeni dizinin başrollerinde, son olarak ‘Mucize Doktor‘ dizisinde yer alan Taner Ölmez ve ‘Çukur‘ dizisinde yer alan Erkan Kolçak Köstendil yer alacak.