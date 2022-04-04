Geçtiğimiz yıl dünya evine giren Taner Ölmez ve kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu, ilk kez anne baba olma heyecanı yaşadı. Yakın zamanda kızları Zeynep‘e kavuşan çiftin doktorları Furkan Kayabaşoğlu, Ece Çeşmioğlu’nun doğum anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Furkan Kayabaşoğlu’nun “Hamileliğin ilk başında telefonda tanışmıştık Ece ile. Geceye yakın bir saatte, benzin istasyonundaydım. Heyecanıyla, samimiyetiyle daha yüz yüze tanışmadan hissetmiştim ki harika bir dokuz ay bekliyordu bizi. Her şey gayet yolunda gitti, biz hep iyiyi, hep güzeli konuştuk ve sağlıkla kavuştuk Zeynep bebeğimize. Sevgili Taner memlekette doktor olarak benden daha fazla tanınıyor orası kesin. Ama gerçek bir ameliyathanede ilk defa bulundu. Ve asıl mucizenin doktor değil ‘baba olmak’ olduğu gerçeği ile tanışmış oldu. Bu güzel meslek sayesinde iki güzel dost daha girdi hayatıma. Bir de çitlembik bir melek.” notuyla paylaştığı fotoğraflara yüzlerce tebrik yorumu geldi.

İşte o duygu dolu anlar…