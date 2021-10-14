Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’ndan Sevindiren Bebek Haberi

Ünlü çift, geçtiğimiz yaz, birçok ünlünün katıldığı sade bir düğünle dünya evine girmişti. Evlendiğinden beri Ece Çeşmioğlu’nun hamile olduğu söylentilerinin ardı arkası kesilmemişti.

Bebek yolda

Çeşmioğlu’nun hamile olduğu ve ünlü çiftin bebek beklediği öğrenildi. Taner Ölmez’in haftanın başında eşiyle beraber yayınladığı fotoğrafta, Ece Çeşmioğlu’nun karnının büyümeye başladığı farkedildi. Birsen Altuntaş’un özel haberine göre çift bebek heyecanı yaşıyor.