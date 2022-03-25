Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep’e kavuştu. Ünlü çiftin bebekleri Altunizade’de özel bir hastanede dünyaya geldi. Doğum sırasında çok duygulanan çift gözyaşlarını tutamadı.

“Umarım sizin de kız çocuğunuz olur”

Doğumdan sonra hastanenin kapısında açıklama yapan Taner Ölmez, “Çok heyecanlıyım. Buraya gelirken bu kadar değildim görünce dünyam değişti. Tarifi edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, resmen dua ettim kız çocuğunu çağırdım adeta umarım sizin de kız çocuğunuz olur. dedi.

Kızlarının sağlık durumu hakkında da konuşan Ölmez “3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi.” dedi.