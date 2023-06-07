Şarkıları ve etkileyici sahne performanslarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Tan Taşçı, istemediği halde ödül törenlerinde aday gösterilmesine isyan etti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Taşçı, şu ifadelere yer verdi:

“Ödül yapılarını etik bulmamam sebebiyle yıllardır hiç bir ödül törenine katılmıyor, verilmeye çalışılan ödülleri geri çeviriyorum. Sosyal medya duyurularına katılmamam, defalarca konu ile ilgili açıklamalar yayınlamama rağmen halen ödül törenlerinde aday gösteren kurumlara bir de iletişim ekibim aracılığı ile ulaşıp, adaylığı kabul etmediğimi, geri çekmelerini talep ediyorum. Yine bazı kurumlar bu talebime uymayarak, özel olarak ödül vermek için davet etmeye, aday göstermeye, ‘gelirseniz ödül sizin’ tavırlarına devam etmekteler… Ayıp oluyor ama! Ödül törenleri, kurumların promosyon stratejileri olup, etik yapıları gereği hayat görüşümle zıt yapılardır. Uzun zamandır katılmadım, katılmayacağım. Anlayışınız için teşekkür ederim.”