Önceki akşam Ankara’da konser veren ünlü şarkıcı Tan Taşçı, hayranları yüzünden zor anlar yaşadı. Verdiği konser sonrası aracıyla yola çıkan ünlü şarkıcıyı hayranları trafikte takip etti. Konuyla ilgili şikayette bulunacağını dile getiren Tan Taşçı, yaşadığı olayı Twitter hesabından paylaşarak isyan etti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ”Konser çıkışı arabamızı takip eden, önümüzde fren yapan, otobanda hayatımızı tehlikeye atan araçları, yetkili mercilere şikayet edeceğiz. Böyle hayranlık olamaz, yok artık ya!” ifadelerini kullandı.