Tamer Karadağlı’nın Babasıyla ve Pınar Altuğ’la İlgili Dikkat Çeken İtirafları

Tamer Karadağlı, Armağan Çağlayan’ın Youtube’da yayınlanan programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Tamer Karadağlı’nın Pınar Altuğ ve kendi babasıyla ilgili yaptığı açıklamarla dikkatleri üzerine çekti.

Çocuklar Duymasın dizisiyle beraber yıldızı parlayan Tamer Karadağlı, 196Sekiz isimli Youtube kanalında yayınlanan Dur Bi Dinle programına konuk oldu.

Başarılı oyuncu Karadağlı, babası Turgay Karadağlı’yla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti.

“Babam enteresan bir adamdı”

Hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, Çağlayan’ın “Babanız ne iş yapıyordu?” sorusunu “Babam düşünürdü, okurdu. Babam enteresan bir adamdı.

Kars kökenli 7 kardeşli bir ailenin en küçüğüydü. Babam, kardeşler arasından en müziği ve sanatı seven adam. Büyük ailenin küçük şımarık çocuğu gibi. 1960-61 Türkiye Ses Kral’ı olmuş, bilardo şampiyonu… Çalışmayıp para yiyordu. Çok alkolü seven bir adamdı. Babamdan hiç şiddet görmedim, annem daha otoriter ve disiplinliydi” sözleriyle yanıtladı.

“Keşke ben de ayrılsaydım”

“Çocuklar Duymasın” dizisindeki partneri Pınar Altuğ, hakkında çıkan aldatma haberleri çıktıktan sonra diziden ayrılmıştı. Karadağlı’nın o dönemle alakalı itirafında “Pınar’a da söyledim, ‘Keşke sen ayrıldığında ben de ayrılsaydım’ dedim. O her zaman içimde bir acı oldu. Olması gereken oydu. Ama o zamanki şartlar, televizyonculuk farklıydı” ifadelerine yer verdi.