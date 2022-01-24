Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan kardan nasibini ünlü oyuncu Tamer Karadağlı’da nasibini aldı.. Oyuncu, dün akşam saatlerinde Ankara‘da aracını kontrol edemeyince, başka bir otomobile çarptı. Çarptığı aracın hasarını karşılamak isteyen Karadağlı, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Tamer Karadağlı (@karadagli.tamerr)’in paylaştığı bir gönderi

Çarptığı arabanın fotoğrafını Instagram’dan paylaşan Tamer Karadağlı: “Dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı. Ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek sokağın üst tarafında 06 AFC 312 plakalı kırmızı Hyundai arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım” diye yazdı.