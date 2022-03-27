‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde canlandırdığı ‘Haluk’ karakteriyle akıllara kazınan Tamer Karadağlı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında piyanist Iraz Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü çift aralarında yaş farkı nedeniyle sık sık gündeme geliyordu. Karadağlı ve Yıldız’ın ilişkisinin geçtiğimiz günlerde sona erdiği iddia edildi.

Ünlü çiftin ‘fikir ayrılıkları’ nedeniyle ilişkilerini sonlandırdıkları öne sürülmüştü. Tamer Karadağlı’dan bu iddialara cevap geldi.

Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Yapı Fuarı’nda reklam yüzü olduğu Boyut Çelik Kapı standını ziyarete gelen Tamer Karadağlı, ayrılık iddiasına cevap verdi.

Karadağlı, ayrılık sorusuna şu cevabı verdi;

“Yok öyle bir şey. Bugüne kadar özel hayatımla ilgili konuşmadım. Bunları konuşmanın hiç doğru olduğunu da düşünmüyorum. Erkekliğe de yakıştığına inanmıyorum.”