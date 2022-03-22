‘Çocuklar Duymasın‘ isimli dizide canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı ve kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ilişkisinde sona gelindi. Karadağlı ve Yıldız arasındaki yaş farklı sebebiyle çok konuşulan ilişkiye nokta kokta koyma kararı alındı. Habertürk’ün iddiasına göre, Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız çifti fikir ayrılıkları sebebiyle ayrılık kararı aldı. Hem Karadağlı hem de Yıldız, ayrılık sonrası sosyal medyada birlikte yer alan fotoğraflarını sildi ve birbirlerini takip etmeyi bıraktı.