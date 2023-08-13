Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Bu gelişme sonrası Tamer Karadağlı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeni göreviyle ilgili ne diyeceği merak konusu olan Karadağlı, sessizliğini bozdu. Hürriyet’te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda. Telefonlardan başımı alamıyorum.”