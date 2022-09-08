Kendisi gibi oyuncu arkadaşı Volkan Severcan’ın Trump Sahne’de gerçekleştireceği yeni tiyatro oyunun provasına katılan Tamer Karadağlı, meslektaşına destek olmak için ziyarette bulundu.

‘İkinin Biri’ isimli oyununun yeni sezon anlaşmaları için görüşmeler yaptığını söyleyen 55 yaşındaki ünlü oyuncu, sevenlerine müjdeli haber verdi. Önümüzdeki aylarda sert bir polisiye dizi ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Karadağlı, “Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.