Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre; oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Çocuklar Duymasın dizisindeki canlandırdığı Haluk karakteriyle tanınan ve son zamanlarda yaptığı çıkışlarla tepki çeken Tamer Karadağlı, Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürülüğü’ne getirildi. Yaşanan bu sürpriz gelişme sosyal medyada gündem oldu.

Tamer Karadağlı, geçtiğimiz sene Altın Portakal Film Festivali sırasında Nihal Yalçın’a ödülünü verecekken yaptığı mimiklerle uzun süre konuşulmuştu.