Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle takipçilerini duygulandırdı. Afet bölgesinde tanıştığı depremzede çocuklardan biri olan Selda Pehlivan ile çekilen fotoğraflarını yayınlayan Karadağlı, paylaşımına şunları yazdı:

“Sonra diğer çocuklar ve vatandaşlar benim yanıma fotoğraf çektirmek için geldiğinde, Selda o karışıklığın içinde kaybolmaya başladı. Tam yanımdan giderken ‘Lütfen beni unutmayın!’ dedi. Yüzü halâ gülüyordu ve kalabalıkta beni izledi. Ama o kalabalığa girmedi. Daha sonra depremzede vatandaşlarımızla görüştükten sonra oradaki yetkililer bize çay ikram etti. Ben de fırsattan istifade edip, Selda’yı ve ailesini çağırtarak onlarla oturup konuştum. Selda’nın babası Mehmet Pehlivan, Sağlık Bakanlığı personeli. Evleri yıkılmamış ama evlerinde kalamıyorlar. Belki tayini Antalya’ya ya da Mersin’e çıkar. Neresi olursa olsun onlarla irtibatım kesilmeyecek” ifadelerini kullandı.

55 yaşındaki oyuncu, sözlerini “Selda çok iyi bir öğrenciymiş, 5’inci sınıfa gidiyor. Onun iyi bir eğitim alması için elimden geleni yapacağım. Deprem bölgelerine benim 3’üncü gidişim. Gidişlerimiz çok önemli. Yıllarca seyrettikleri oyuncuları gördükleri zaman yüzleri gülüp yaşadıkları acıları bir an için unutabiliyorlarsa, ne mutlu bize. İnsanların ruhuna, gönlüne dokunmak önemlidir. Ama daha önemlisi birilerinin hayatına dokunmaktır” diyerek sürdürdü.

“Ben deprem bölgesinden döndüm, hayatın koşuşturması içindeyim yine. Hayat bir şekilde devam ediyor. En yakın zamanda yine depremden zarar gören yerlere gidip üzerime ne düşüyorsa yapacağım” diyen Tamer Karadağlı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Etrafımı kalabalık sararken Selda bana, ‘Lütfen beni unutmayın!’ demişti… Seni unutmadım Selda Pehlivan. Çadır numarası 62. Ve sana söz veriyorum, seni hiç unutmayacağım.”