Talih Kuşu Başınıza Konmaya Hazır, Siz Hazır mısınız? – 11/17 Ekim Haftası Burç Yorumu

Ay’ın yay burcundaki seyahati 07.30 itibariyle boşluğa geçiyor ve gün boyu boşlukta kalıyor. Değişken ruh halimizle birlikte bu süreçte yeni başlangıçlar yapmak yerine yarım kalan işlerimizi tamamlamak bizim için daha iyi olacaktır.

11 Ekim Satürn Retrosu bitti!

Geri hareketini tamamlayan Satürn Retrosu 11 Ekim’ de Retroyu bitirirken durağan pozisyonda kalacak. Sakin, çokça keyifsiz olduğumuz bu durağanlıkta sevdiğimiz şeylerle uğraşmak, inzivaya çekilmek, meditasyon yapmak bize iyi gelecektir. Korkularınızın önünüze çıkması sınırlarınızı zorlayabilir. Bu durumun sizi ne kadar kısıtladığı çok önemli, eğer sizi olması gerekenden fazla kısıtlayan bir korkuysa bu korkuyu yenmek için destek alabilir ve yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz. 2023’ e kadar devam edecek bu süreçte sorumluluk almalı ve kendi özgür alanınızı oluşturmalısınız.

Venüs-Satürn Sekstili

Sağlam adımlarla ilerliyoruz. Kadın dayanışmasının artacağı olaylar yaşanabilir. Destek ve dayanışmanın artacağı 13 Kasım 22:26 gerçekleşecek bu altmışlık açıda birbirlerini destekleyen partnerler sağlıklı ve uzun ömürlü bir ilişkinin temelini atmıştır diyebilirim.

Güneş-Jüpiter Üçgeni

Kimliğimiz olan Güneş ile şans gezegenimiz Jüpiter üçgen açı oluşturuyor. Şansımız artıyor, evimize bolluk bereket geliyor. 15 Ekim 14:46’ da başınıza talih kuşu konacak da diyebilirim. Yenilikler hayatımıza dahil olacak. Büyük fırsatlara hazırlıklı olun ama Merkür’ ün de şu an retro hareketinde olduğunu unutmayın, araştırıp emin olduktan sonra adım atın.

Venüs-Chiron Üçgeni

Umudunuzu yeşertecek bir açı 16 Ekim 05:21’ de oluşacak. Vizyonumuzun gelişeceği, umudumuzun yeşereceği, korkularımızın hafifleyeceği anlar yaşayacağız. İyilik yapmak ruhunuzu iyileştirir, sevmek ve sevgiyi hissettirmek insanı güçlendirir. “ Seni seviyorum. “ cümlesinin çok büyük bir anlam ifade ettiğini unutmayın ve söylemekten çekinmeyin.

Güneş-Plüto Karesi

Olumsuz bir açı olan “ kare açı “ ile haftayı sonlandırıyoruz. 17 Ekim 15:12’ de haftanın en zor açısı oluşuyor, ± dört gün etkili olacak bu açı zayıf yönlerimizi ortaya çıkaracak. Can evimizden vurulabiliriz. Manipülasyonların ve baskının arttığı bu günlerde motivasyonunuzu yüksek tutun ve size bunu yapanın zayıf taraf olduğunu unutmayın. Korkmaktan vazgeçin ve kaybetmekten korktuğunuz her şeyi özgür bırakın.

Güneş 20-28 ° yerleşimli Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçları önemli değişikliklere hazırlıklı olun.

Yazı Berfin Atbaş