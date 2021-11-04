Taktıkları şapkalarla bütünleşen dizi karakterleri

Giydikleri kıyafetler izleyiciye karakterler hakkında fikir veren ve karakterleri tamamlayan en önemli parçalardan. Bu karakterler ise taktıkları şapkalar ile hafızalara kazındılar. Ünlü dizi karakterlerinin simgesi haline gelen şapkaları sizin için derledik.

Joe Goldberg (You) – Kep





You dizisinin ana karakteri Joe Goldberg, taktığı kep şapkalarıyla bir ikon haline geldi. Takıntılı bir aşık olan Joe Goldberg, ‘stalker’lık yaparken taktığı kep şapkaları, genellikle insanlardan gizlenmek için kullanıyor.

Assane Diop (Lupin) – Kasket





‘Kibar Hırsız’ olarak bilinen Fransız roman karakteri Arsen Lüpen’in hikayelerinden esinlenilerek hazırlanan Lupin dizisinde, kılık değiştirerek hırsızlıklar yapan Assane Diop karakterinin kıyafetinin imza parçası taktığı kasket.

Jughead Jones (Riverdale) – Bere





Gençlik dizisi Riverdale’in ana karakterlerinden Jughead Jones, taktığı beresiyle bütünleşmiş bir karakter. Dizide neredeyse beresini hiç çıkarmayan Jughead Jones’un beresi, karakter hakkında akla gelen ilk şeylerden.

Bonus!

Emily Cooper (Emily in Paris)

İş fırsatı için Paris’e taşınan Emily Cooper karakterinin her stili ayrı dikkat çekiyor. Emily’nin stilindeki en önemli parçalardan birisi ise taktığı şapkalar. Çeşit çeşit, renk renk birbirinden farklı şapkalar takan Emily’nin şapkaları büyük beğeni topluyor.