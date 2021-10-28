Tahliye edilen orkestra üyeleri Bülent Ersoy’a sert çıkıştı!

Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Bülent Ersoy’u suçladı. İzgi, “Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor” diyerek sitem etti.

Orkesta üyelerinden Uğur Can Sesler’in annesi Nermin Taşpınarlı da oğlunun tahliyesi için Kıbrıs’a geldi. Orkestranın geldiği otelin önünde oğlunu karşılayan Nermin Taşpınarlı ve oğlu günler sonra kavuştu. Orkestra üyelerinin Türkiye’ye bu akşam saatinde ulaşacakları öğrenildi.

Neler olmuştu?