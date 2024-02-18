SYORELL, sadece daha sağlıklı bir cilt ve güvenli güneş koruma vaat eden yeni bir marka değil, aynı zamanda daha yaşanabilir gelecek misyonu üstlenen başarılı bir girişim! Bu nedenle ürünlerinde yalnızca doğal, vegan, hayvanlar üzerinde test edilmeyen ve sürdürülebilir içerikler kullanıyor, ayrıca geri dönüştürülebilir ya da geri dönüşümden elde edilen ambalajlar kullanmaya da özen gösteriyor. SYORELL’in sıfır atık belgesine sahip bir marka olduğunu da belirtelim.

ÖZEL BİR İNSANIN ANISINA, TÜM İNSANLIK İÇİN

SYORELL’in kurulduktan kısa bir süre sonra bir güneş koruma ve bakım ürünleri markasına evrilme hikayesi çok etkileyici. Hikâye ne yazık ki cilt kanserinden hayatını kaybeden Doğan Amca ile başlıyor. Bu kanserin en önemli nedeni ise güneş ışınlarına uzun süre korumasız maruz kalması! Evlatları, bu konuda hem farkındalık yaratmak hem dünyanın en çevreci ve güvenli güneş koruyucusunu üretmek için; daha acıları taze iken kolları sıvayıp işe koyuluyorlar.

Markanın kurucuları süreci kısaca şu şekilde ifade ediyor;

‘’2015 yılında, Babalar Günü’nde kaybettik babamızı. Cilt kanserinin en sinsi türü olan Malign Melanom teşhisi ne yazık ki son evrede konmuştu ve yapılacak çok fazla bir şey yoktu. Bu kanserin en önemli nedeni güneş ışınlarına uzun süre korumasız maruz kalma. Bizler hayatın iyi hissetmekten ibaret olduğuna ve bu yüzden; her hikâyenin mutlu bir sonla bitmesi gerektiğine inanıyoruz. En iyi fikirlerin ihtiyaçtan doğduğunu biliyoruz. Bu sebeple güneşten korunma konusunda farkındalık yaratmak ve insanların açık havada kendilerini daha iyi hissetmelerini ve güneşle her zaman mutlu anıları olmasını sağlamak için ‘Dünyanın en temiz, en güvenli ve en sağlıklı’ güneş koruyucu formüllerini üretmeye karar verdik. Kendi hikayemizdeki acıyı başkaları yaşamasın istedik. Yolumuzun uzun ve yükümüzün ağır olduğunu biliyorduk. Cilt bakımında doğal formül bilgisine hâkimdik ama aklımızdaki en büyük soru, hangi filtre tipini kullanacağımızdı. Hamileler, bebekler, hassas ciltliler hangisini güvenle kullanabileceklerdi?

Uzun araştırmalar sonucunda aradığımız filtreyi bulduk: AB İnovasyon Ödüllü bir Çinko Oksit formu olan MicNo®. Dünyanın en geniş spektrum UV korumasını sağlayan bu filtre, aynı zamanda dünyanın en çevreci filtrelerinden. Sadece insan sağlığı için değil tüm ekosistem içinden güvenli ve Ecocert organik sertifikalı. Babamızı kaybettikten tam dört sene sonra ve sayısız Ar-Ge çalışmaları sonucunda bu filtreyi dünyada ilk kullanan Türk markası olmayı başardık.’’

AYNA ETKİSİ: GERÇEK KENDİNİ GÖR

SYORELL adının ilham kaynağı ise, Çatalhöyük’te bulunan dünyanın ilk aynası. O aynaya bakıp kendini ilk kez gören atalarımıza ithafen, marka ismi “See Your Real” yani “Gerçek Kendini Gör” cümlesinden türetildi.

Bu ifade markanın güzellik anlayışının da temelini oluşturuyor. Cildin doğal güzelliğini korumak ve gerçek potansiyelini açığa çıkarmak için geliştirilen SYORELL ürünleriyle dört mevsim güvenle açık havanın keyfini çıkarırken, cildinizin ihtiyaç duyduğu bakımı da sağlamış olacaksınız. Ve aynaya baktığınızda hem kendiniz hem de gezegen için üzerinize düşeni yaptığının bilincinde, enerjik, aydınlık, sağlıklı bir siz ile karşılaşacaksınız.