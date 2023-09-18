Sinema dünyasında Cannes’dan sonraki en prestijli film festivallerinden biri olarak gösterilen ve “Oscar’ın habercisi” olarak da nitelenen Toronto Uluslararası Film Festivali devam ediyor. Kanada’nın Ontario eyaletindeki Toronto kentinde bu sene 48’incisi düzenlenen film festivalinde Sylvester Stallone’un hayatını konu alan “Sly” belgeselinin prömiyeri gerçekleştirildi. Etkinliğe, belgeselin kahramanı Sylvester Stallone da katıldı.

50 yıldan fazla zamandır Rocky filminden Rambo filmine kadar pek çok ikonik karakter ve gişe rekorları kıran serilerle milyonları eğlendiren Stallone’un yaşamını konu alan bu belgesel, Oscar adayı aktör-yazar-yönetmen-yapımcıya samimi bir bakış sunuyor. “Sly” belgeseli, Stallone’un ilham verici mazlum hikayesiyle hayata geçirdiği silinmez karakterler arasında paralellik kuruyor.

Stallone, Rocky karakterini anlattı

Belgeselle ilgili konuşan Stallone, Rocky karakterini anlatırken sayfada şekillenen ilk Rocky Balboa karakteri hakkında da konuştu. Yalnızca bildiklerini yazdığını söyleyen usta oyuncu “Hiç iyi değilim, hiçbir zaman da olmayacağım. Harika dövüşçülerle dövüşürüm. Ama ben sadece uzağa gitme fırsatını istiyorum’ diyen bir adam hakkında bir film yazmak istedim” diyerek ikonik film kahramanı hakkında dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.