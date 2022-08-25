Page Six tarafından elde edilip paylaşılan mahkeme belgeleri; Evliliğin ‘geri dönülemez şekilde bozulduğunu’ ve Flavin’in evlilikleri sırasında biriken mal varlıklarının aralarında ‘adil bir şekilde dağıtılmasını’ talep ettiğini gösteriyor. Flavin, ayrıca oyuncunun varlıklarını kasıtlı olarak dağıttığını, tükettiğini ve/veya boşa harcadığını iddia ederek; Sylvester Stallone’un alacağından daha büyük payda para almayı talep ediyor. Kızlık soyadını da geri almak isteyen Flavin, aynı zamanda Palm Beach’deki evlerinin kullanımını da talep ediyor.

Stallone ve Flavin köpek yüzünden mi boşanıyorlar?

Aile ile yakın olduğu bilinen kaynaklar, TMZ’ye; Jennifer Flavin’in, Sylvester Stallone ile yeni Rottweiler köpekleriyle ilgili büyük bir kavga ettikten sonra boşanma davası açtığını iddia etti. Stallone, ismi Dwight olan köpeği ailelerini koruması için istedi. Ancak Flavin, aileye başka bir köpek eklemeye yanaşmadı. İkili, kendilerinden ödün vermek yerine fikirlerine bağlı kaldılar.

Köpek tartışması, o sırada evlilik bitirici gibi görünmese de iddialara göre aralarındaki ‘başka sorunları gündeme getiren son derece hararetli bir tartışmaya’ yol açtı. Ünlü aktör tartışmayı kazandı ve köpeğini yeni dizisi ‘Tulsa King’i tanıtmak için kullandı.

Sylvester Stallone ise evliliğinin köpeği yüzünden sona erdiği iddialarını yalanladı. Stallone, TMZ’ye; “Böyle önemsiz bir tartışmayla ilişkiyi bitirmedik” ifadelerini kullandı. Ancak sık sık seyahat etmeleri ve iki evde yaşamaları gerçeğine karşın, ‘köpeğe nasıl bakacakları’ konusunda eşiyle uzlaşamadıklarınıkabul etti.

Ünlü oyuncu Stallone şöyle konuştu:

Jennifer’a saygı duyuyorum. Onu her zaman seveceğim, harika bir kadın ve tanıdığım en iyi insan.

“Kötü bir niyetim yoktu”

Oyuncu Stallone, eşi Flavin’in portresini içeren dövmesinin üstünü köpeğiyle kapattırmasıyla ilgili de konuştu. Aktör, dövmesini ‘tazelemek’ istediğini, ancak işlerin kötü gittiğini belirterek; “Her şey berbat oldu ve Jennifer’ın portresini köpeğimle kapatmak sadece bir düzeltme içindi, kötü bir niyet yoktu” diye açıkladı ve sırtında hala eşinin bir dövmesini taşıdığını ekledi.

“İlişkimiz her zaman değer vereceğim”

Boşanmayla ilgili People’a konuşan Jennifer Flavin, “25 yıllık evliliğin ardından kocam Sylvester Stallone’a boşanma davası açtığımı duyurmaktan üzüntü duyuyorum. Artık evli olmayacak olsak da, paylaştığımız 30 yılı aşkın ilişkiye her zaman değer vereceğim ve ikimizin de güzel kızlarımıza bağlı olduğumuzu biliyorum” ifadelerini kullandı.

Page Six’e konuşan başka bir kaynak ise Stallone’un, boşanma haberini aldığında şehir dışında yeni dizisi ‘Tulsa King’in çekiminde olduğunu ve adeta şoka uğradığını açıkladı.

“Daha iyi bir çift düşünemezdiniz” diyen ismi paylaşılmayan kaynak, “Jennifer, çekimlerin devam ettiği Oklahoma City’de Sylvester’ı ziyaret ediyordu. Her şey harikaymış gibi görünüyordu, ne olup bittiğine dair hiçbir fikrim yoktu” dedi.

Ünlü ismin bir arkadaşı:

“Sylvester’ın amacı Jennifer ile işleri yoluna koymaktı. Şimdi ne olacağını bilmiyorum, çünkü Jen her şeyi halka açıklamaya karar verdi” şeklinde konuştu.

Davanın detaylarına hakim başka kaynak ise, “Dava belgelerindekiler çok saçma, Jennifer’ın avukatlarının neden Sylvester’ın mal varlıklarını sattığını/harcadığını boşanma dilekçesine yazdıklarını bilmiyorum, bu tamamen yalan” diyerek suçlamaların bir kısmını yalanladı.