Sony Pictures’in yeni filminin başrolünde yer alacak olan Sydney Sweeney ve Glen Powell‘ın yönetmen koltuğunda Will Gluck oturuyor. Birçok başarılı filmde imzası olan Gluck, “Friends With Benefits”, “Easy A” gibi filmlerinde yönetmenliğini yapmıştı.

Şimdilik ismi belli olmayan filmin senaryosunu Ilana Wolpert kaleme aldığını, yapımcılığını ise Joe Roth, Jeff Kirschenbaum ve Will Gluck’ın üstlendiği söyleniliyor. ‘Yetişkinlere yönelik’ olacağı söylenilen filmin çekimleri Şubat sonunda yapılacak.

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